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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Сразу несколько резонансных пожаров произошло в Сибирском Федеральном округе в начале декабря

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