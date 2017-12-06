Новые технологии — шаг в будущее

Новые технологии — шаг в будущееДругие новости от 06.12.2017
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- 07.12.17
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Чем заменить антибиотики и когда нужно начинать заниматься профилактикой простудных заболеваний. Составляем план мероприятий. Артем Вахитов и Дмитрий Меньшиков – сила и слава Кузбасского спорта. О своих новых победах чемпионы расскажут в нашем эфире. Эфир программы "Включайся" от 07.12.2017
Журнал "Авторский проект" провел ежегодную церемонию вручения премии "KUZBASS BUSINESS AWARDS"
В связи с резонансными ДТП инспекторы ГИБДД проводят профилактические рейды
Всероссийский конкурс управленцев стартовал в октябре по инициативе президента Путина
Сразу несколько резонансных пожаров произошло в Сибирском Федеральном округе в начале декабря
- 06.12.17
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Сыры из козьего молока, сухой мед и нано-растения против сорняков на полях. Чем удивляет гостей из Дании и Кореи Кузбасский Агрофорум расскажут сами участники. Танцы на стороне хорошего настроения. Музыка, которая делает день. Эфир программы "Включайся" от 06.12.2017
- 05.12.17
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Сенсорная комната психологической реабилитации открылась в центре социальной помощи семье и детям в Юрге
- 05.12.17
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