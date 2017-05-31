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Среднедушевые денежные доходы кузбассовцев выросли на 5,5%

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По мнению экспертов, рост доходов населения зависит от зарплаты, которая также увеличилась. За три месяца этого года номинальная среднемесячная заработная плата стала больше на 7% и достигла 30 тыс. 471 рубля.

 

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