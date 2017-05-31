Среднедушевые денежные доходы кузбассовцев выросли на 5,5%

По мнению экспертов, рост доходов населения зависит от зарплаты, которая также увеличилась. За три месяца этого года номинальная среднемесячная заработная плата стала больше на 7% и достигла 30 тыс. 471 рубля.
По мнению экспертов, рост доходов населения зависит от зарплаты, которая также увеличилась. За три месяца этого года номинальная среднемесячная заработная плата стала больше на 7% и достигла 30 тыс. 471 рубля.
Новокузнецкий «Металлург» планирует подать заявку на участие в ВХЛ
Владимир Путин объявил в России десятилетие детства. С 2018 по 2027 годы
Между ними проскочила не любовная искра, а меховые шорты. История любви от участников акции «Счастье – есть!»
В центре Кемерова обвалилась часть фасада балкона в жилом доме
Почему скорая иногда нескорая? В Кемерове прошел совместный рейд ГИБДД и скорой помощи