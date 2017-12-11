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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Совсем скоро в Кемерове состоится фестиваль роботов. У нас в гостях настоящие роботы! Также сегодня отмечаем международный день гор. В нашей студии человек, которому эти горы покорялись не раз! Эфир программы «Включайся» от 11.12.2017

Включайся от 11.12.2017

      Полную версию программы смотрите в нашей группе ВКонтакте

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