По улицам Новокузнецка начал ходить «культурный трамвай»

Он запущен в рамках празднования 400-летнего юбилея города.

Трамвайный вагон снаружи сделан в тематике стиля «Новокузнецк 400». Также на нем изображены портреты известных местных деятелей искусства.

Например, кузбасский детский поэт Эдуард Гольцман, создатель и руководитель джаз-клуба «Геликон» Анатолий Берестов, первый директор новокузнецкого планетария Альберт Федоров.

Внутри вагона прикреплены афиши и программы культурных мероприятий, которые планируются в городе. Трамвай будет ходить по Новокузнецку и сообщать местным жителям о планирующихся событиях.