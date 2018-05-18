В Кузбассе транспортные полицейские проводят операцию «Должники»

Во время одного из рейдов в международном аэропорту пассажир отказался проходить проверку у приставов, и, как оказалось, небезосновательно. Выяснилось, за ним числится долг в 117 тысяч рублей перед Комитетом управления госимуществом и госпошлины. Должник рассчитался на месте. Всего на долговые обязательства проверили более 300 человек. Выявили 13 неплательщиков. По закону, если долг перед государством превышает 10 тысяч рублей, приставы могут запретить выезд за рубеж. Правда, ограничение временное: пока должник не рассчитается.

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