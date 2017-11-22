В Кемерове открылся новый цех по производству сельскохозяйственной техники

В Кемерове открылся новый цех по производству сельскохозяйственной техникиДругие новости от 22.11.2017
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От дня сына – к дню Матери. Замечательный праздник будет по-традиции отмечаться в ближайшее воскресенье. Как порадовать своих любимых мам и какие сюрпризы им можно приготовить, узнаем у гостей нашей студии. Осень – время балов и красоты. О грядущих таких мероприятиях поведует профессионал и знаток кухни "Bellissimo". Эфир программы "Включайся" от 22.11.2017
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