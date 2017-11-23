«История Герды» или «Чарли и его тетя». Составляем программу для предпраздничного настроения. О моде, добрых делах и красивой жизни поговорим с гостями нашей студии. Эфир программы «Включайся» от 23.11.2017

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«История Герды» или «Чарли и его тетя». Составляем программу для предпраздничного настроения. О моде, добрых делах и красивой жизни поговорим с гостями нашей студии. Эфир программы «Включайся» от 23.11.2017Включайся от 23.11.2017
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- 22.11.17
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От дня сына – к дню Матери. Замечательный праздник будет по-традиции отмечаться в ближайшее воскресенье. Как порадовать своих любимых мам и какие сюрпризы им можно приготовить, узнаем у гостей нашей студии. Осень – время балов и красоты. О грядущих таких мероприятиях поведует профессионал и знаток кухни "Bellissimo". Эфир программы "Включайся" от 22.11.2017
- 21.11.17
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