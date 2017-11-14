На площади Советов начали подготовку к монтажу главной новогодней ели Кузбасса

На площади Советов начали подготовку к монтажу главной новогодней ели КузбассаДругие новости от 14.11.2017
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- 15.11.17
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В администрации области обсудили повышение надежности энергоснабжения потребителей
Кемеровская Единая дежурно-диспетчерская служба спасения признана лучшей в Российской Федерации
10 рубежей скоростного контроля откроют в Кемерове в 2018 году
Аман Тулеев провел совещание, посвященное профилактике дорожно-транспортных происшествий
- 13.11.17
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- 13.11.17
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В Анжеро-Судженске полицейские задержали карманника-гастролера