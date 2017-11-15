Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

«Ты — предприниматель». Как начать зарабатывать первые деньги еще на студенческой скамье? ДМС и ОМС — плюсы и минусы каждого из видов страхования. Как подобрать себе правильный полис? Всемирный день вторичной переработки. Топ 5 самых невероятных продуктов из отходов. Эфир программы «Включайся» от 15.11.2017

Включайся от 15.11.2017

      Полную версию программы смотрите в нашей группе ВКонтакте

Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально