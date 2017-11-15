В Кемерово прошла операция «Нелегал 2017»Другие новости от 15.11.2017
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- 16.11.17
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День отказа от курения. Как распрощаться с пагубной привычкой за несколько дней. Реклама - двигатель торговли. Но как выбрать свой путь в продвижении? Советуют эксперты. Лучший автомобиль – новый автомобиль, говорил Генри Форд. Так ли это - обсудим с экспертами. Эфир программы "Включайся" от 16.11.2017
27 госслужащих Кузбасса получили "золотые" знаки отличия ГТО
В Кузбассе стартовала большая экскурсионно-познавательная программа по областному центру
Проект бюджета области на ближайшие годы обсудили на заседании Общественного совета Кемеровской области
Поставки карьерной техники китайского производства для угледобывающих предприятий Кузбасса начнутся в 2018 году
В Кузбассе продолжает действовать программа помощи молодым семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
В Кузбассе продолжается реализация федерального проекта "Бережливая поликлиника"
- 15.11.17
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"Ты - предприниматель". Как начать зарабатывать первые деньги еще на студенческой скамье? ДМС и ОМС - плюсы и минусы каждого из видов страхования. Как подобрать себе правильный полис? Всемирный день вторичной переработки. Топ 5 самых невероятных продуктов из отходов. Эфир программы "Включайся" от 15.11.2017
- 14.11.17
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