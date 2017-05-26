Студия красоты «Гримерка 42» создает новые образы для школьниц

В режиме нон-стоп визажист Елена Червова и парикмахер Елизавета Абрамовская творят красоту. Конечно, главные сегодня – выпускницы. Нежно, воздушно и легко – вот основные пожелания юных клиентов.

Поэтому плакать в этот волнительный для выпускников день разрешается. Визажист гарантирует: никакие слезы не растопят стойкий макияж. И даже наша сибирская погода с идущим несколько раз в день дождем и снова выглядывающим солнцем Последний звонок выпускницам не испортит. Средства фиксации проверены временем и ветром.

Один час – и выпускница готова прощаться со своими школьными буднями. Здесь учитывают пожелания клиентов, дают советы, например, как сделать глаза еще более выразительными, а прическу – объемной.

Последний звонок – репетиция перед главным школьным балом, где каждая выпускница хочет быть яркой и неотразимой. Мастера студии красоты «Гримерка 42» готовы воплощать самые неожиданные фантазии своих клиентов.