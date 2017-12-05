Аман Тулеев провел рабочую встречу, посвященную положению дел на шахте «Анжерская-Южная»Другие новости от 05.12.2017
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- 06.12.17
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