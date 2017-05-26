В России стартовало сразу два мотопробега: через всю Евразию и с юга на север страны. Участники экспедиции добрались до Кемерова

Трансконтинентальное путешествие. От Тихого океана до Атлантического. Две экспедиции – «Два океана» и «Шесть морей». Первая через всю Евразию соединит российский Владивосток с португальским Лиссабоном. Маршрут второй берет начало в дагестанском Дербенте и через всю страну проходит до самой северной точки России – полуострова Рыбачий. Транспорт: спайдеры и шестиколесные квадроциклы. В общей сложности участники пробега за шестьдесят дней преодолеют 30 000 километров, побывают на берегах двух океанов и шести морей: Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского, Белого и Баренцева. Для первой экспедиции, стартовавшей 15 мая, десять дней пути уже позади. Команда проезжает по 700 километров в день. Вторая за неделю проделала путь от столицы Чеченской республики до Казани – это более 5000 километров. Цель экспедиций – фестиваль Spyder Grossglockner Challenge, ежегодное событие, которое традиционно проходит в Австрии и объединяет всех любителей спайдеров. Одной из остановок на пути рейнджеров стал областной центр Кузбасса.

Грозный, Эльбрус, Владивосток, Хабаровск, Волгоград, Красноярск… В социальных сетях мотоциклисты активно делятся фотографиями и впечатлениями с мест, в которых они уже побывали. Кстати, к пробегу на любом из отрезков маршрута могут присоединится все желающие. Участники пробега рады всем единомышленникам.