2 июля 2011 года пиво приравняли к алкогольной продукции. Но вблизи одного из детских садов появилось сразу три точки, где можно купить по пиву

Сегодня неизменным остается запрет на продажу в общественном транспорте и (внимание!) на территориях вблизи детских образовательных организаций. Жители улицы Инициативная, что в Кировском районе об ограничениях знают, но никак не могут понять, почему вблизи одного из детских садов появилось сразу три точки, где можно купить по пиву.

Кемерово. Кировский район. Типичный двор внутри типовых многоэтажек. Рядом – детский сад.

Вблизи детских образовательных организаций продавать алкогольные напитки запрещено. Под запретом и прилегающие к ним территории. Границы территорий определяются органами местного самоуправления. В Кемерове это – 40 метров. И в данном случае действительно, от детского сада до ближайшего из трех магазинов торгующих пивом расстояние даже больше. Ровно 50 метров. От двери – до двери.

В голове у детей будет пиво. И не только в голове, говорят жители прилегающих домов, но и во всех подъездах, куда повадились заглядывать взрослые любители пенного напитка после каждого возлияния. По словам местных жителей, в некоторых подъездах можно приобрести и продукт градусом повыше.

Адрес дома и номер почти как у Булгаковской «нехорошей квартиры» есть в нашей редакции. Если он вновь заинтересует правоохранителей, мы обязательно поделимся.

Ситуацией заинтересовались местные депутаты. Вопрос сейчас обсуждают в коридорах местной власти. Проблема сложная. Буква закона в этом конкретном случае соблюдена. Но есть надежда на то, что стороны пивного треугольника все-таки отодвинут подальше от места, где по-прежнему сеют разумное, доброе, вечное.

Обсуждение темы с участием депутатов городского совета, правоохранителей и роспотребнадзора продолжим в программе «Новости городского совета» на ГТРК «Кузбасс» 4 июня в 16:00.