Через месяц школьников выпускной бал. Сколько сегодня стоит самый главный праздник каждого выпускника?

Выпускной бал – особенное событие для каждого школьника. Поэтому и выбору подходящего платья или костюма выпускники подходят особо.

Готовиться к выпускному балу и дети, и родители начинают практически с начала учебного года. В то время, как школьники репетируют праздничную программу, взрослые – продумывают финансовые затраты.

Банкет, оформление зала, транспорт, услуги ведущего и диджея – на это тоже придется потратиться. В результате средняя стоимость мероприятия для семьи выпускника может меняться от 10 до 20 тысяч рублей. А если прибавить цену за костюм или платье – сумма достигает уже 30-40 тысяч. Для многих семей такие траты становятся неподъемными, особенно для тех, чей доход составляет меньше прожиточного минимума. Для такой категории горожан в Кузбассе по инициативе губернатора Амана Тулеева действует специальная программа, которая помогает существенно сэкономить бюджет и подготовиться к выпускному. В прошлом году в Новокузнецке такую материальную поддержку получили около двухсот семей.

Есть среди выпускников и те, кто «праздничные» деньги направляет на благотворительные цели. Так, в прошлом году новокузнецкие одиннадцатиклассники не стали покупать дорогие букеты и подарки учителям, а приобрели специальный велосипед для ребенка с ограниченными физическими возможностями. И такие акции поддерживают сотни выпускников по всей стране.