Последний звонок прозвучал почти для 35 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов

Чтобы все прошло безопасно, в Кузбассе за каждой школой закрепили сотрудников полиции, пожарных и медиков.

11 лет для ребят пролетают одним мгновением. Теперь они – на пороге взрослой жизни.

Волнуются в этот день не только выпускники – родители переживают не меньше. Мамы и папы, глядя на своих, так быстро повзрослевших детей, даже не пытаются сдерживать слезы.

В школах Кузбасса выпускники принимали поздравления от заместителей губернатора и руководителей органов исполнительной власти Кемеровской области. Евгений Хлебунов приехал поздравить 11-классников в среднюю общеобразовательную школу №52 в жилом районе Кедровка города Кемерово где он учился.

После прощального классного часа, торжественное шествие от школы до ДК, а после – концерт. Теплые слова учителям, которые не успели сказать, счастливые моменты школьных будней, которые не хочется забывать…