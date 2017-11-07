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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Бурый уголь закрепил свои позиции в качестве основного топлива в котельных Тисуля

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