Бежим по маршруту Кемерово-Новокузнецк / Празднуем Сабантуй

Бежим по маршруту Кемерово-Новокузнецк / Празднуем СабантуйВключайся от 28.06.2017
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«Битва во имя добра». Команда Первого губернского уже готова к мультиспортивному марафону
Лесная поляна прославилась на всероссийском уровне, получив престижную награду
В Кемеровской области пройдёт ультрамарафон в честь 399-летия Новокузнецка
В Междуреченске открылась фотовыставка «О земном и неземном шахтерском труде»
- 27.06.17
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Чтобы лето было безопасным. По Кузбассу курсирует мобильный автогородок
В Кемерово прошли спортивные мероприятия в рамках празднования Всероссийского Олимпийского дня
- 26.06.17
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