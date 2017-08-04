Готовим перепелок и острый корейский салат вместе с руководителем отдела продаж Hyundai Сергеем Сагалдиновым

Готовим перепелок и острый корейский салат вместе с руководителем отдела продаж Hyundai Сергеем СагалдиновымГотовим вместе от 04.08.2017
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В прямом эфире 25 и 26 августа ГТРК «Кузбасс» расскажет и покажет, как проходит День шахтера в Междуреченске
- 03.08.17
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ГТРК «Кузбасс» запускает в эфир премьерный телевизионный проект «УГОЛЬ. QUEST»
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