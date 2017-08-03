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600 спортсменов из Кемеровской области встретились на финальных соревнования восьмых летних сельских спортивных игр

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В этом году они посвящены 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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