Специальная комиссия проверила качество ремонта на магистралях областного центра

Дороги под контролем. Уже отремонтирован 41 км. Одним из объектов, который посетила комиссия, была дорога в жилой район Кедровка. На данный момент готово уже 80% работ.

В этом году на ремонт дорог областного центра из бюджетов всех уровней направлено более одного миллиарда рублей. На эти средства отремонтируют более 60 км дорог, установят пять светофоров, восемь рубежей скоростного контроля и больше полутора тысяч дорожных знаков. Ремонт проезжей части в столице Кузбасса производится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Рабочий объезд проходил не только в Кедровке, но и в самом Кемерове на основных улицах, где ведутся работы – пр. Ленина, ул. Терешковой, пр. Октябрьский и Притомский.