Экологи Новокузнецка сегодня отправились в рейд по гаражным кооперативам

Это уже повторный осмотр тех объектов, где раньше были обнаружены несанкционированные свалки. Большая часть из них, а это – 70%, на сегодняшний день устранены. Однако многие из прилегающих к гаражам территорий по-прежнему завалены бытовым и строительным мусором.

О том, что сегодня нагрянут экологи, администрация этого гаражного кооператива была предупреждена. Поэтому весь мусор, который сразу бросался в глаза, убрали. Но всё же придраться есть к чему – пространство между гаражами заполнено разным хламом. Его, по словам сотрудников кооператива, сюда приносит паводок. А убирать – не хватает рабочих рук.

А в другом гаражном кооперативе учли не все предупреждения. Договоры на вывоз мусора заключили, но территорию не убрали. Недобросовестные собственники за халатность заплатят. На кооперативы, не ликвидировавшие свалки, экологи составили акты обследования территорий, которые отправятся в надзорные органы.

Нарушителям грозит административная ответственность и штраф: для юридических лиц – до 25000 рублей, а для физических – до 5 000. В любом случае, финансовое бремя ляжет на плечи собственников гаражей. Вся выставленная сумма будет распределена между ними. Возможно, наказание рублём заставит людей задуматься и в следующий раз дойти до контейнера и выбросить мусор в него.