Сегодня в Кемерове состоялась проверка коммунальщиков на предмет готовности к зимнему периоду

Целая армия специалистов готова по сигналу «тревога» отправится на устранение технической неисправности. Не имеет значения какая погода за окном, в сильнейший дождь, ветер, снегопад или грозу ремонтная бригада должна максимально быстро пребывать на место и устранять неполадку. Часто линии электропередачи расположены вдали от следов цивилизации, путь к ним идёт через леса, поля и болота. Для этого на вооружении стоят снегоболотоходы. Вместо колёс – гусеницы, вместо бампера – лебёдка. Благодаря этой машине, в рамках Кузбасса не осталось того участка земли, куда не смогли бы добраться энергетики.

Импортозамещение на протяжении последних лет для Кузбасских энергетиков – основной вектор развития собственного производства. Продукцией интересуются зарубежные партнёры. Приобретение дорогостоящего оборудования, к примеру станок плазменной резки металла, позволяет существенно экономить на себестоимости, а значит – предлагать конкурентоспособную цену.

Кузбасская энергосетевая компания сегодня – это 15 тысяч километров линии электропередачи по всей области, от южного Шерегеша до северного Тисульского района, и почти 5 тысяч сотрудников. Единые диспетчерские пункты позволяют в режиме реального времени контролировать каждую ветку и в случае возникновения неполадки молниеносно реагировать на вызов. Нормы прибытия на объект исчисляются минутами.

Прошедший смотр готовности техники и личного состава показал, что зима для коммунальщиков не может настать неожиданно. Все силы и средства готовы к борьбе в тяжёлых сибирских условиях, а значит – без тепла не останется ни один дом.