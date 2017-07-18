Сегодня стартовала Всероссийская Шахтерская олимпиада-2017

СУЭК-Кузбасс подготовил несколько площадок в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве, где будут соревноваться команды очистников, проходчиков, подземных электрослесарей, горноспасателей.

В этом году на Шахтерскую олимпиаду съехались 350 лучших в профессии из 13 угледобывающих компаний Кузбасса, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Бурятии и Хакасии.

В 2011 прошла первая Шахтерская олимпиада. Принимающая сторона – Сибирская угольная энергетическая компания. Это отличная возможность посмотреть, какого профессионального уровня достигли горняки компании и в каком направлении двигаться дальше.

В этом году Шахтерская олимпиада СУЭК приурочена сразу к двум датам: 295 лет со дня начала добычи угля в России и 70-летие Дня шахтера.

В течение трех дней горняки будут показывать свое мастерство и перенимать опыт у коллег из других регионов. И, главное, будет еще один большой повод по-настоящему гордится своей шахтерской профессией.