Июль оказался «урожайным» на изменения в Правила дорожного движения

Электромобиль – машина нового поколения. В крупных городах на обочинах есть места для подзарядки таких автомобилей. Теперь для нее новые правила дорожного движения. Официально ввели понятие «электромобиль» и «гибридный автомобиль», а также специальные для них дорожные знаки и разметку. В России таких машин чуть больше пятисот. Несколько из них ездят в Кузбассе.

Такой автомобиль не только экономичный, но и экологически чистый. Теперь машины с таким высоким экологическим классом будут пускать в исторические центры городов и по улицам, прилегающим к зонам отдыха, а въезд старым автомобилям будет запрещен. Действует новое определение – «Зона с ограничением экологического класса». Этот пункт теперь в обязательном порядке будет прописан в Свидетельстве о регистрации и Паспорте транспортного средства. Например, на знаке указан класс «четвертый». Значит, с четвертым и выше в документах можно ехать, а с третьим и ниже – нельзя. Если в графе «Экологический класс» в документах написано «Не установлено» или документы старые и в них нет такой графы совсем, то ехать запрещено, водителя оштрафуют.

Изменения в ПДД коснулись и знака «Остановка запрещена». Его действие теперь распространено и на маршрутные транспортные средства, чтобы водители не высаживали и не забирали пассажиров там, где не положено. Также это касается и таксистов. Останавливаться под таким знаком им теперь тоже запрещено.

В новых ПДД поменялись и условия перевозки детей на заднем сидении. Теперь маленький пассажир до 7 лет должен перевозиться только с использованием детских удерживающих систем – автокресло, автолюлька и бустер. С 12 лет подростки могут ездить, как взрослые — на любом пассажирском месте, пристегнувшись ремнем безопасности.

Также 10 июля был изменен порядок регистрации транспортных средств. Владельцы смогут не предъявлять в ГИБДД полис ОСАГО, все необходимые сведения сотрудники полиции будут получать из электронной базы данных. Новые правила дорожного движения уже вступили в силу.