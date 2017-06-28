В областной столице Кузбасса официально открыли два пляжа

В областной столице Кузбасса официально открыли два пляжаДругие новости от 28.06.2017
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- 28.06.17
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C 31 июля по 9 августа в Кемерове пройдет одиннадцатая Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов
- 28.06.17
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- 28.06.17
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«Битва во имя добра». Команда Первого губернского уже готова к мультиспортивному марафону
Лесная поляна прославилась на всероссийском уровне, получив престижную награду
В Кемеровской области пройдёт ультрамарафон в честь 399-летия Новокузнецка
В Междуреченске открылась фотовыставка «О земном и неземном шахтерском труде»
- 27.06.17
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- 26.06.17
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Чтобы лето было безопасным. По Кузбассу курсирует мобильный автогородок
- 26.06.17
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