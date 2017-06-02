Коммунальщики и энергетики Кузбасса устраняют последствия урагана

1 июня сильный ветер пронесся сразу по нескольким территориям Кузбасса, больше всего пострадали Кемеровский и Топкинский районы и город Кемерово. По уточненным данным областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, жертв нет. Были повалены деревья, произошли порывы линий электропередачи. Энергоснабжение восстановлено во всех территориях и подается в полном объеме. Максимальные отключения не превысили трех часов. За вечер и ночь работники ЖКХ убрали ветки с дорог и тротуаров. Ночью во дворах бригады приступили к распилу аварийных деревьев и освобождению проходов в подъезды, сейчас эти работы продолжаются.