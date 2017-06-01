По инициативе Амана Тулеева в День защиты детей лучшие кузбасские школьники отправятся в Крым

В Евпатории в детском центре «Лазурный» бесплатно отдохнут и оздоровятся 50 детей из семей погибших шахтеров и ветеранов боевых действий, отличники учебы, победители и призеры международных, всероссийских, областных конкурсов и соревнований, активисты детских общественных организаций. На протяжении двух недель школьники будут посещать занятия по плаванию и аквааэробике, мастер-классы, конкурсы и эстафеты на воде, шоу-программы, тематические дискотеки, спортивные соревнования, совершат экскурсии по Крыму и посетят дельфинарий.
По инициативе Амана Тулеева в День защиты детей лучшие кузбасские школьники отправятся в КрымДругие новости от 01.06.2017
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