По инициативе Амана Тулеева в День защиты детей лучшие кузбасские школьники отправятся в Крым

В Евпатории в детском центре «Лазурный» бесплатно отдохнут и оздоровятся 50 детей из семей погибших шахтеров и ветеранов боевых действий, отличники учебы, победители и призеры международных, всероссийских, областных конкурсов и соревнований, активисты детских общественных организаций. На протяжении двух недель школьники будут посещать занятия по плаванию и аквааэробике, мастер-классы, конкурсы и эстафеты на воде, шоу-программы, тематические дискотеки, спортивные соревнования, совершат экскурсии по Крыму и посетят дельфинарий.