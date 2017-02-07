Изменения в законе о долевом строительстве

Изменения в законе о долевом строительствеДругие новости от 07.02.2017
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15 - ти летие Центра дополнительного профессионального образования в РЭУ им Г В Плеханова
Губернатор Аман Тулеев провел селекторное совещание по подготовке к паводку
- 07.02.17
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- 06.02.17
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Русские народные бармены – вспоминаем забытые рецепты. Звонкая глина, как превратить хобби в работу.
- 06.02.17
СТС-медицина
- 03.02.17
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В гостях Александр Смирнов - шеф-редактор информационного вещания "СТС-Кузбасс"
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