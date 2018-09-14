«Кухня погоды». Выпуск 49

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Более 250 участников спартакиады медиков собрались в Кемерово
В Прокопьевском районе садоводы лишились возможности использовать свои участки
Восточный экономический форум завершен. Итоги работы кузбасской делегации
19 сентября в регионе состоится комплексная проверка системы централизованного оповещения населения Кемеровской области
Сибирская генерирующая компания отчиталась о готовности своих предприятий к новому отопительному сезону
Пресс-конференции организаторов и участников соревнований по боксу прошла в Кемерове
В Кемерове прошла расширенная пресс-конференция с участниками предстоящего боксерского вечера
В Кемерове начала работу международная научно-практическая конференция «Здоровье и развитие личности»
В Кемерове полицейские провели скрытые проверки общественного транспорта