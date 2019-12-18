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Выпуски новостей 18.12.2019

Новости. 18-12-2019

В выпуске:

Безопасный Новый год. В Кемерове определены места для массового запуска фейерверков.

Пора посмотреть вверх! В Новокузнецке устроили войну сосулькам и снежным шапкам. 

Бетонный сюрприз под снегом. В нашу редакцию обратились кемеровчане. В центре города рядом с торговым центром они чудом избежали аварии.

Вместо мела – электронное перо. По нацпроекту «Образование» в киселёвской школе установили современное цифровое оборудование.

Премьерный показ – 19 декабря. В прокопьевском Доме культуры готовится к открытию муниципальный кинотеатр.

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