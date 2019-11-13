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Выпуски новостей 13.11.2019

Другие новости. 13-11-2019

В выпуске:

Культурный кластер. В 2020 году пройдет первый набор в кемеровский филиал Московской государственной академии хореографии.

Сдай и спи спокойно. Кузбассовцы активно принимают участие в профилактической операции «Оружие». 

К новым телевизионным вершинам. Первый Губернский готовится к переходу в цифровой формат на 9 кнопке.

Поднялся в небо — предупреди! Кемеровской парапланерист заплатил немалый штраф за свой полет. 

Новогодний тур по стране. В Кемерово приехал главный российский Дед Мороз. 

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