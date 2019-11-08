Другие новости. 08-11-2019

В выпуске:

На повестке — отчет о работе за 2019 год и планы на будущее. В Салаире прошла конференция кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия». В числе спикеров — губернатор.

Сносить или проводить экскурсии? В редакцию нашего телеканала обратились жители кемеровского дома: его признали памятником архитектуры. Кто теперь поможет его отремонтировать?

Новый формат. Наш телеканал готовится к переезду… в цифровое вещание. Когда и где смотреть?

Лучшие в стране! Молодая семья России живет и работает в Прокопьевске. Первое интервью после конкурса.

Сезон вязаных носков и ушанок объявляется открытым. В Кузбасс идут сибирские морозы.