Другие новости. 08-11-2019

В выпуске:
На повестке — отчет о работе за 2019 год и планы на будущее. В Салаире прошла конференция кузбасского регионального отделения партии «Единая Россия». В числе спикеров — губернатор.
Сносить или проводить экскурсии? В редакцию нашего телеканала обратились жители кемеровского дома: его признали памятником архитектуры. Кто теперь поможет его отремонтировать?
Новый формат. Наш телеканал готовится к переезду… в цифровое вещание. Когда и где смотреть?
Лучшие в стране! Молодая семья России живет и работает в Прокопьевске. Первое интервью после конкурса.
Сезон вязаных носков и ушанок объявляется открытым. В Кузбасс идут сибирские морозы.