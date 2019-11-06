Другие новости. 06-11-2019

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Новые рабочие места и повышение качества товара. В Кемерове построят многофункциональный распределительный центр крупной торговой компании.

Память на века. Ветеран Великой Отечественной войны из Кузбасса высадил сибирские деревья на Мамаевом Кургане.

Управляющая компания без согласования с жителями поставила решётки на все подвальные отверстия, не проверив наличие там животных. Жители сами организовали спасательную операцию.

К сезону готовы. Поезд «Шерегеш-экспресс» начнёт свою работу 16 ноября.

Другие возможности. Любить жизнь несмотря ни на что и рассчитывать только на себя учат герои проекта нашего телеканала. Премьера скоро.