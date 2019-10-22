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Выпуски новостей 22.10.2019

Другие новости. 22-10-2019

В выпуске:

Из муниципального района — в округ. В Топках прошла областная сессия по объединению и развитию кузбасских территорий.

Счастье в кубе. Губернатор поздравил Семью из Ленинска-Кузнецкого с рождением тройни.

Оплата без посредника. В Новокузнецке решают коммунальный вопрос с непогашенными долгами.

Зимние осадки — в октябре. В Таштагольском районе уже приступили к уборке снега.

Выйти за пределы сцены. В Кузбассе начался обновлённый театральный фестиваль с участниками из других регионов России.

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