Другие новости. 21-10-2019

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«Шахтёрская слава». В Кемерове завершился 7-й международный турнир по вольной борьбе.



Осторожно, въезд запрещён! Шлагбаум на общей территории рассорил посетителей детского сада и местных жителей. Кто прав?



Ремонт БЕЛАЗов и создание порядка 300 рабочих мест. Центр технической поддержки грузовых машин откроется в Белове.

От классики до электронных стилей. Благотворительные спектакли Дмитрия Маликова познакомили кузбассовцев с историей музыки.



Исполнить мечту. В нашем эфире очередная серия проекта «Где ты, мама?».