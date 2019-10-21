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Выпуски новостей 21.10.2019

Другие новости. 21-10-2019

В выпуске:

«Шахтёрская слава». В Кемерове завершился 7-й международный турнир по вольной борьбе.

Осторожно, въезд запрещён! Шлагбаум на общей территории рассорил посетителей детского сада и местных жителей. Кто прав?

Ремонт БЕЛАЗов и создание порядка 300 рабочих мест. Центр технической поддержки грузовых машин откроется в Белове.

От классики до электронных стилей. Благотворительные спектакли Дмитрия Маликова познакомили кузбассовцев с историей музыки.

Исполнить мечту. В нашем эфире очередная серия проекта «Где ты, мама?».

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