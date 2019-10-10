Другие новости. 10-10-2019

В выпуске:

Цифровая образовательная среда. Новокузнецк активно реализует национальные и региональные проекты в образовании.

Рукопожатие под лучами рентгена. В медицинских учреждениях региона обновилось оборудование.

Недетские запросы. В областном центре зафиксирован случай продажи табачной продукции несовершеннолетнему.

Спорт по-сибирски. Кузбасские моржи отметили начало сезона холодного плавания.

Открытие торгового центра в Кемерове и борьба с онкозаболеваниями. Обсуждаемые новости региона в традиционной рубрике.