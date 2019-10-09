Другие новости. 09-10-2019

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Подготовка к всероссийским и международным соревнованиям, ремонт дорог, школ и культурных учреждений. Планы развития Новокузнецка обсудили на заседании коллегии.

Так улыбаются победители. Необычная фотовыставка «Вопреки» открылась в Кемерове.

Потоп на улице. В областной столице уже несколько дней из-под земли бьет странный родник.

Чумайское «Кружево» и «Сирень». Полицейский в отставке выводит новые сорта картофеля.

Фаворит на татами. Кемеровский каратист Фарид Касумов победил на престижном турнире в Иране.