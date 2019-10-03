СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Выпуски новостей 03.10.2019

Другие новости. 03-10-2019

В выпуске:

Восьмой в России. В областной столице начал осуществлять контроль над исполнением правосудия 12-ти регионов страны Восьмой кассационный суд.

На газе, с пандусом для инвалидов и современной системой отопления. В Кузбасс поступили новые автобусы.

Дворовые войны. В Новокузнецке местные жители борются с новым застройщиком. Кто прав?

В числе лучших. Кузбасские спортсменки выступают за сборную России на 11-м чемпионате мира по боксу среди женщин.

В Междуреченском заповеднике новый обитатель. Кузбассовцам предложили выбрать ему имя.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
К Дню спецназа: большая спортивная игра прошла в Кемерове
Со столичных рельсов на сибирские: в Кемерово прибыли первые 5 трамваев из Москвы
Один на 12 субъектов: в Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд
Стирая границы: первый инклюзивный «Бал цветов» состоялся в Кузбассе
Герой навсегда: 100 лет исполнилось со дня рождения Веры Волошиной

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев поздравил кузбасских педагогов с Днем учителя

04-10-2019

Сергей Цивилев поздравил кузбасских педагогов с Днем учителя
Это обсуждают: про диктант по географии и чем удивят на открытии сезона в Шерегеше

03-10-2019

Это обсуждают: про диктант по географии и чем удивят на открытии сезона в Шерегеше
Экологичные и современные: кузбасский автопарк обновился на 10 автобусов

03-10-2019

Экологичные и современные: кузбасский автопарк обновился на 10 автобусов
В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» появились новые питомцы

03-10-2019

В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» появились новые питомцы
Спор за территорию: новокузнечане не дали пройти технике на стройку

03-10-2019

Спор за территорию: новокузнечане не дали пройти технике на стройку
Один на 12 субъектов: в Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд

03-10-2019

Один на 12 субъектов: в Кемерове начал работу Восьмой кассационный суд