Другие новости. 03-10-2019

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Восьмой в России. В областной столице начал осуществлять контроль над исполнением правосудия 12-ти регионов страны Восьмой кассационный суд.



На газе, с пандусом для инвалидов и современной системой отопления. В Кузбасс поступили новые автобусы.



Дворовые войны. В Новокузнецке местные жители борются с новым застройщиком. Кто прав?

В числе лучших. Кузбасские спортсменки выступают за сборную России на 11-м чемпионате мира по боксу среди женщин.



В Междуреченском заповеднике новый обитатель. Кузбассовцам предложили выбрать ему имя.