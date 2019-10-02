Другие новости. 02-10-2019

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Сделать качественнее. В областной столице прошло первое заседание областного Общественного совета по развитию системы здравоохранения Кузбасса.

Мамы и папы в камуфляже. Впервые в России состоялось открытие взрослого класса «Родительский спецназ».

Мастер-классы за колючей проволокой. В исправительной колонии Юрги прошла акция по адаптации осуждённых женщин.

По России пешком. До Новокузнецка дошел путешественник Андрей Шарашкин из Тюмени.

Новая культурная жизнь. В селе Чумай после реконструкции открыли Дом культуры.