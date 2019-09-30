Другие новости. 30-09-2019

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Осторожно, ступеньки! Жители областного центра жалуются на опасное крыльцо. Решится ли проблема?

Лайки, репосты и подписки. В России отмечается День Интернета. Насколько кемеровчане зависимы от всемирной паутины?

Творчество, доступное каждому. В Кузбассе состоялся инклюзивный «Бал цветов».

Зимний привет кузбасской осени. В регионе выпал первый снег. Фотографиями сантиметрового белого слоя делятся жители региона.

Новое снаряжение, ремонт подъёмников и создание «Академии спорта». Сергей Цивилев осмотрел лыжную трассу на горе Туманная.