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Выпуски новостей 30.09.2019

Другие новости. 30-09-2019

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Лайки, репосты и подписки. В России отмечается День Интернета. Насколько кемеровчане зависимы от всемирной паутины?

Творчество, доступное каждому. В Кузбассе состоялся инклюзивный «Бал цветов».

Зимний привет кузбасской осени. В регионе выпал первый снег. Фотографиями сантиметрового белого слоя делятся жители региона.

Новое снаряжение, ремонт подъёмников и создание «Академии спорта». Сергей Цивилев осмотрел лыжную трассу на горе Туманная.

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