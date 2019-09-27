Другие новости. 27-09-2019

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Вовлечение сельских территорий в деятельность научно-образовательного центра «Кузбасс» и создание условий труда для узких медицинских специалистов в отдаленных населенных пунктах. Сергей Цивилев встретился с депутатами Прокопьевского района.

Крадут чаще. В областном Управлении МВД рассказали о профилактике и предупреждении случаев мошенничеств, совершаемых в отношении граждан пожилого возраста.

Контроль за нарушителями на кузбасских автомагистралях усилят. В регионе готовятся установить новые камеры фото- видеофиксации.

Когда подарки на свой день рождения ты даришь сам. А пригласительные отправляешь сразу всем жителям Новокузнецка. В южной столице состоялся необычный авторский вечер.

Мокрый снег, заморозки и солнце. Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на выходные.