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Выпуски новостей 27.09.2019

Другие новости. 27-09-2019

В выпуске:

Вовлечение сельских территорий в деятельность научно-образовательного центра «Кузбасс» и создание условий труда для узких медицинских специалистов в отдаленных населенных пунктах. Сергей Цивилев встретился с депутатами Прокопьевского района.

Крадут чаще. В областном Управлении МВД рассказали о профилактике и предупреждении случаев мошенничеств, совершаемых в отношении граждан пожилого возраста.

Контроль за нарушителями на кузбасских автомагистралях усилят. В регионе готовятся установить новые камеры фото- видеофиксации. 

Когда подарки на свой день рождения ты даришь сам. А пригласительные отправляешь сразу всем жителям Новокузнецка. В южной столице состоялся необычный авторский вечер. 

Мокрый снег, заморозки и солнце. Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на выходные. 

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