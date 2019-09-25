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Выпуски новостей 25.09.2019

Другие новости. 25-09-2019

В выпуске:

Отбирают участников и разрабатывают дополнительные авиарейсы. 295 дней осталось до старта Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который в этот раз пройдёт в Новокузнецке.

История без зазубривания параграфов. В Кемерове состоялась очередная встреча в рамках проекта «Гражданский подвиг».

Работают на себя. В Кузбассе выбрали победителя регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России».

Лишний вес прославил на весь мир. Кемеровского енота Тёму планирует посадить на специальную диету.

Будьте бдительны! В Кузбассе стартовала акция «Неделя безопасности детей на дорогах».

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