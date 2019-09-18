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Выпуски новостей 18.09.2019

Другие новости. 18-09-2019

В выпуске:

Стартовая площадка для проекта. В Новокузнецке усовершенствуют систему помощи детям, больным раком.

Билет в будущее. Кузбасские школьники проходят профориентационные тестирования по федеральному проекту.

Учёба с комфортом. В Чусовитино после капитального ремонта открыли общеобразовательную школу.

Единый координационный центр. В Кузбассе продолжается реализация пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода и реализации национального проекта «Демография».

Погода в помощь сельхозработникам. В Кузбассе продолжается уборочная кампания.

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