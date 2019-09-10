Другие новости. 10-09-2019

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Нарастить объёмы перевозок и обеспечить углём другие регионы. Представители РЖД и правительства Кузбасса обсудили вопросы перевозки топлива.

Творчество и спорт лечат не хуже лекарств. В барзасском противотуберкулёзном санатории прошёл День здоровья.

Лучше любых тестов по профориентации. Кемеровским школьникам показали, как работает пожарно-спасательная часть.

Как в древние времена… В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» состоялся спортивный фестиваль по стрельбе из лука.

Снежные пушки для крупнейших соревнований. В междуреченские горнолыжные школы поступило современное оборудование.