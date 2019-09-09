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Выпуски новостей 09.09.2019

Другие новости. 09-09-2019

В выпуске:

Презентация проекта НОЦ «Кузбасс», подписание соглашений и сотни интересных знакомств. Кузбасская делегация подвела итоги работы на Восточном экономическом форуме.

Спортивный комплекс, интерактивные классы и бассейн. В Тайге строится новая цифровая школа. Накануне забита первая свая.

Уроки электромеханики и робототехники. В Кузбассе открылись новые лаборатории и мастерские Центра детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм».

Новые спортивные возможности. В Тяжинском районе торжественно открыли именной зал бокса заслуженного Мастера спорта России Григория Дрозда.

В Кемерове завершился предварительный этап Кубка России по мини-футболу. Итоги игры.

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