Другие новости. 09-09-2019

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Презентация проекта НОЦ «Кузбасс», подписание соглашений и сотни интересных знакомств. Кузбасская делегация подвела итоги работы на Восточном экономическом форуме.



Спортивный комплекс, интерактивные классы и бассейн. В Тайге строится новая цифровая школа. Накануне забита первая свая.



Уроки электромеханики и робототехники. В Кузбассе открылись новые лаборатории и мастерские Центра детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм».

Новые спортивные возможности. В Тяжинском районе торжественно открыли именной зал бокса заслуженного Мастера спорта России Григория Дрозда.



В Кемерове завершился предварительный этап Кубка России по мини-футболу. Итоги игры.