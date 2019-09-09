Другие новости. 09-09-2019

В выпуске:
Презентация
проекта НОЦ «Кузбасс», подписание соглашений и сотни интересных
знакомств. Кузбасская делегация подвела итоги работы на Восточном экономическом
форуме.
Спортивный комплекс, интерактивные классы и бассейн. В Тайге строится новая цифровая школа. Накануне забита первая свая.
Уроки электромеханики и робототехники. В Кузбассе открылись новые лаборатории и мастерские Центра детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм».
Новые спортивные возможности. В Тяжинском районе торжественно открыли именной зал бокса заслуженного Мастера спорта России Григория Дрозда.
В Кемерове завершился предварительный этап Кубка России по мини-футболу. Итоги игры.