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Выпуски новостей 05.09.2019

Другие новости. 05-09-2019

В выпуске:

Возможности для развития. На Восточном экономическом форуме подписаны новые соглашения.

Для углублённого изучения географии и биологии. В областной столице презентовали новое учебное пособие регионального значения.

Шанс проявить себя и трудоустроиться. В кузбасских городах проходит региональный этап конкурса профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Запись на диспансеризацию онлайн, мазь от Агафьи Лыковой и открытие долгожданного проспекта в областной столице. Об этом и не только в рубрике «Это обсуждают»

Предварительный этап кубка России. Кузбасская команда по мини-футболу готовится к старту сезона.

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