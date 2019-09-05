Другие новости. 05-09-2019

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Возможности для развития. На Восточном экономическом форуме подписаны новые соглашения.

Для углублённого изучения географии и биологии. В областной столице презентовали новое учебное пособие регионального значения.

Шанс проявить себя и трудоустроиться. В кузбасских городах проходит региональный этап конкурса профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Запись на диспансеризацию онлайн, мазь от Агафьи Лыковой и открытие долгожданного проспекта в областной столице. Об этом и не только в рубрике «Это обсуждают»

Предварительный этап кубка России. Кузбасская команда по мини-футболу готовится к старту сезона.