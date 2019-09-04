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Выпуски новостей 04.09.2019

Другие новости. 04-09-2019

В выпуске:

Кузбасс-Камчатка. Делегация нашего региона начала деловую часть работы на Восточном экономическом форуме.

Первый в городе. В Мариинске торжественно открыли физкультурно-спортивный комплекс.

Помощь в 40 миллионов рублей. В областной администрации подвели итоги акции «Первое сентября — каждому школьнику».

Симбиоз классической музыки и этнических мотивов. В Кемерове представили симфоническую сюиту «Алтайский сказ. Полёт над временем».

Точные копии в масштабе. Умельцы со всей России и ближнего зарубежья съедутся в Новокузнецк на большой фестиваль моделистов.

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