Другие новости. 02-09-2019

В выпуске:

В новый учебный год с обновками. Первые звонки прозвенели во всех образовательных учреждениях региона. Двери для учеников открыли и школы после капитального ремонта.

Столичное образование в Кузбассе. В Кемерове открылся Сибирский филиал музыкальной школы при московской консерватории имени Чайковского.

Бесплатный попкорн, свежий воздух и приятная компания. В крупных городах Кузбасса состоялись кинопоказы под открытым небом.

Медведи-людоеды, нововведения для водителей и не только. Обсуждаемые события региона в нашей ежедневной рубрике.

Взрослому — дневник, ребенку — трудовая книжка. В необычном формате День знаний прошел в южной столице региона.